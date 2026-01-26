Maltempo, dichiarata emergenza nazionale per Calabria, Sicilia e Sardegna | Stanziati 100 milioni di euro

In Sardegna "abbiamo una primissima stima" dei danni "intorno di 200 milioni. Però questa stima è quella che hanno dato i sindaci: non ci sono dentro ovviamente le stime infrastrutturali, le stime delle strade, le stime dei porti che sono quelle chiaramente più importanti", ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, al termine del Consiglio dei ministri. "In questo momento particolare, peraltro, sta continuando a piovere in Sardegna, quindi noi abbiamo uno stato di allerta che permane anche se minore e abbiamo le dighe sotto controllo e anche il lavoro che dovrà essere fatto su dighe, foci e canali sarà assolutamente importante per riuscire a superare questo momento. Quindi sarà un lavoro lungo", ha detto Todde.