Maltempo al Sud, lunedì il Cdm per dichiarare stato di emergenza

L'annuncio arriva dopo l'incontro, spiega la nota di Palazzo Chigi, "a cui hanno preso parte il ministro Nello Musumeci, in collegamento da Catania; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde; il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano".



Meloni "ha rinnovato la solidarietà propria e del governo tutto alle comunità coinvolte e il ringraziamento a Dipartimento, presidi territoriali, Regioni, Comuni e prefetti per il lavoro di previsione e di allertamento", riferisce il comunicato, in cui si rimarca che "è anche grazie alla sinergia istituzionale prontamente attivata se non si sono registrate vittime, nonostante la considerevole quantità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste".