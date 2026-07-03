Il gruppo, per entrare nella struttura chiusa a quell'ora, avrebbe scavalcato la recinzione. Nonostante le manovre di rianimazione per il 28enne non c'è stato nulla da fare. Trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico è morto poco dopo. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza la causa del decesso.