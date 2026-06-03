La premier Meloni scrive alla madre di Matteo Brandimarti, morto in piscina a Rimini: "Faremo la nostra parte per accelerare su ddl sicurezza"

Nella lettera, pubblicata dalla mamma di Matteo su Facebook, la premier sottolinea come la famiglia stia "vivendo momenti che nessuno vorrebbe vivere, e la prova che state sostenendo supera ogni immaginazione. Ho visto alcune immagini del funerale del piccolo Matteo. La lettera che gli avete dedicato e che è stata letta durante la celebrazione dal suo catechista mi ha commosso profondamente perché esprimeva pienamente l'amore che provavate e provate per vostro figlio. Un amore che vi ha spinto anche a compiere un altro gesto meraviglioso: donare gli organi di Matteo per regalare ad altri bambini la possibilità e l'opportunità di avere un futuro. Nel momento più buio avete testimoniato, con la vostra vita, che la morte non ha l'ultima parola e che l'amore è più forte dell'abisso. Siete un esempio per tutti".