Secondo quanto si apprende, la modifica è stata sostenuta da tutti i gruppi ed è già stata presentata dalla commissione Cultura. La nuova normativa si applicherebbe a "tutte le piscine, pubbliche, private, aperte al pubblico o collettive", ha anticipato la deputata leghista Laura Cavandoli. Nel caso in cui una piscina non fosse ritenuta in regola e non sanasse la mancanza in maniera tempestiva, secondo l'emendamento l'intero impianto sarebbe chiuso. Spesso, come ha spiegato a Tgcom24 l'esperto Ivan Vuolo, è proprio una manutenzione carente a causare incidenti fatali.