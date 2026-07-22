Bocchettoni delle piscine, l'esperto a Tgcom24: "Con manutenzione regolare diminuiscono gli incidenti"
Dopo gli ultimi casi di cronaca, si è riaperto il dibattito sul tema. Ivan Vuolo de "La tua piscina srls" consiglia "a tutte le strutture, soprattutto pubbliche, di mettere a disposizione un pulsante di emergenza che al momento del bisogno stacca immediatamente l'energia elettrica interrompendo così tutte le pompe della piscina"di Giorgia Argiolas
Qualche giorno fa, una bambina di 11 anni è morta dopo che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, nel Genovese. Ma è soltanto l'ultimo di alcuni casi simili avvenuti negli ultimi mesi. Tgcom24 ha chiesto a un esperto, Ivan Vuolo, de "La tua piscina srls", società specializzata nella progettazione, costruzione e manutenzione di piscine, di spiegare a cosa servono questi bocchettoni, quando possono rappresentare un rischio, come prevenire gli incidenti e cosa fare, invece, se questi ultimi accadono.
Vuolo, a cosa servono e come funzionano i bocchettoni delle piscine?
I bocchettoni servono per la filtrazione dell'acqua: ci sono la mandata e l'aspirazione. Su quest'ultima bisogna stare molto attenti. A oggi, la normativa prevede due o più bocchettoni, che evitano il risucchio e l'aspirazione di un singolo. Se si tappa uno, aspirano gli altri.
In cosa consiste la manutenzione?
Per prima cosa, la manutenzione consiste nel tenere visivamente sotto controllo la piscina. L'operatore, il bagnino o chi si occupa giornalmente di fare manutenzione va a vedere la piscina e i bocchettoni. Se la piscina è vecchia ed è rimasta in fase di ristrutturazione, è necessario guardare che bocchettone e relativa griglia siano integri e sicuri per l'apertura ai balneanti.
Quando e come i bocchettoni possono rappresentare un rischio?
Sicuramente quando è presente un bocchettone singolo. Perché se ci va un corpo sopra, crea un tappo. Bisogna andare a vedere con un'asta o con qualcos'altro che la griglia sia integra e soprattutto che non sia piatta, piana, e sia antivortice.
Con una manutenzione regolare si possono evitare incidenti?
Dal mio punto di vista si diminuisce la percentuale di incidenti durante l'anno nelle piscine pubbliche o private.
Cosa si può fare per prevenire?
Adeguare le piscine alle normative, ristrutturarle, mettere più aspirazioni per far sì che non ci siano risucchi. Inoltre, tenere sotto controllo giornalmente le griglie di aspirazione della piscina, soprattutto quando si tratta di piscine di vecchia costruzione dove è presente un'aspirazione singola, che è molto pericolosa.
Cosa fare se qualcuno rimane intrappolato?
Se si è davanti a un episodio del genere, la prima cosa da fare, se c'è la possibilità, è interrompere l'energia elettrica e fermare le pompe.
Un consiglio da esperto?
Un consiglio che mi sento di dare a tutte le strutture, soprattutto pubbliche, è di mettere a disposizione un pulsante di emergenza che, al momento del bisogno, stacca immediatamente l'energia elettrica interrompendo così tutte le pompe della piscina.