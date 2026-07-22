Bocchettoni delle piscine, l'esperto a Tgcom24: "Con manutenzione regolare diminuiscono gli incidenti"

Per prima cosa, la manutenzione consiste nel tenere visivamente sotto controllo la piscina. L'operatore, il bagnino o chi si occupa giornalmente di fare manutenzione va a vedere la piscina e i bocchettoni. Se la piscina è vecchia ed è rimasta in fase di ristrutturazione, è necessario guardare che bocchettone e relativa griglia siano integri e sicuri per l'apertura ai balneanti.