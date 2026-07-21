Nel Trevigiano risucchiata dal bocchettone della piscina: salvata bimba

"Abbiamo raccontato quello che sta succedendo perché continuiamo a vedere casi di cronaca di bambini che vengono risucchiati dalle pompe - hanno spiegato i familiari alle pagine venete del Corriere -. Nel nostro caso tutto si è risolto, ma per tutta la notte la bambina non ha dormito dall'angoscia. Non c'era la retina nella pompa perché l'hanno trovata loro stessi nell'erba e gli operatori hanno dovuto spegnere l'impianto perché non riuscivano a tirarla fuori dall'acqua".