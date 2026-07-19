Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, indagato il padre per abbandono di minore | La tragedia ripresa in parte dalle telecamere

La piccola era sulla Riviera romagnola per trascorrere una vacanza assieme ai genitori e alle due sorelline più grandi. La famiglia sarebbe dovuta ripartire domenica 19 luglio per l'Austria. Secondo quanto ricostruito, ad accorgersi per primi della tragedia sono stati due ragazzini che, passando per strada, hanno notato i cancelli aperti. Sono così entrati e hanno visto qualcosa galleggiare, poi hanno urlato per lanciare l'allarme.