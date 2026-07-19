Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, indagato il padre per abbandono di minore | La tragedia ripresa in parte dalle telecamere

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Negli spezzoni si vedrebbe la piccola Magdalena Kaiser andare da sola verso la vasca, poi c'è una zona di buio. Infine arriva un medico a soccorrerla. Secondo la ricostruzione, "è rimasta in acqua per 7-8 minuti"
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Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, sul litorale ravennate, risulta indagato dalla Procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato da Magdalena era già troppo tardi. La tragedia è stata in parte registrata dalle telecamere di sicurezza.
A quanto emerso, negli spezzoni di filmato si vedrebbe la bimba che va da sola verso la piscina, poi c'è una zona di buio. Successivamente comparirebbe un medico, uscito dall'albergo, mentre prova a soccorrerla. Subito dopo arriva anche il padre della piccola. Dalle immagini è stato possibile dedurre che Magdalena sia "rimasta in acqua almeno 7-8 minuti".
La piccola era sulla Riviera romagnola per trascorrere una vacanza assieme ai genitori e alle due sorelline più grandi. La famiglia sarebbe dovuta ripartire domenica 19 luglio per l'Austria. Secondo quanto ricostruito, ad accorgersi per primi della tragedia sono stati due ragazzini che, passando per strada, hanno notato i cancelli aperti. Sono così entrati e hanno visto qualcosa galleggiare, poi hanno urlato per lanciare l'allarme.
Stando ai primi accertamenti, pare che nell'orario in cui Magdalena è annegata, attorno alle 14, non fosse previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma fossero comunque aperti i cancelli della piscina. Aspetti che andranno ancora approfonditi dagli investigatori, che hanno già sentito diversi testimoni. Il magistrato ha aperto un fascicolo, dove l'ipotesi più probabile è quella di omicidio colposo. All'inizio della settimana verrà eseguita l'autopsia.
Sul posto, oltre ai carabinieri e ai colleghi del Nucleo investigativo di Ravenna, sono giunti anche la pm di turno Angela Scorza, che ha fatto un sopralluogo durato oltre due ore, al termine del quale è stato disposto il sequestro della piscina.