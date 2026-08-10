Bologna, suore trovano una neonata nella Culla per la Vita: "E' la prima volta in nove anni"

"Erano le 10 e 45 di sera, siamo andate fuori in due e abbiamo prelevato la bimba: l'abbiamo accudita e coccolata, da noi è stata una mezz'ora poi la sorella ha chiamato il 118. Sono venuti a prenderla, appurando che stava bene". Questo il racconto di una delle religiose bolognesi che si è presa cura della neonata nell'attesa dei soccorritori. La bambina è arrivata "pulita e curata" raccontano le suore.