Cosa sono e dove si trovano le "Culle per la vita"

Il gesto della mamma di Bergamo, che ha trovato il coraggio di affidare il suo piccolo appena nato alla "Culla per la vita" della Croce Rossa locale, ha riacceso i fari sull'importanza di questi dispositivi, appositamente realizzati in tutta Italia per permettere alle donne in difficoltà di lasciare, totalmente protetti, i neonati, nel pieno rispetto della sicurezza del bambino e della privacy di chi lo deposita. Sul territorio nazionale sono presenti circa 60 Culle per la vita: ecco come funzionano e dove si trovano.