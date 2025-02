Neonato morto a Bari, dalla culla non partì la telefonata al parroco

A Bari, dalla culla termica della chiesa san Giovanni Battista non partì la telefonata al cellulare del parroco quando nel dispositivo venne lasciato un neonato. Il piccolo fu poi trovato nella culla senza vita la mattina del 2 gennaio. Il bambino, di circa 20 giorni, sarebbe stato deposto quando era ancora in vita. E' quanto emerso dagli ultimi accertamenti degli inquirenti che indagano sul caso per abbandono di minore a carico di ignoti e omicidio colposo nei confronti del parroco, don Antonio Ruccia, e del tecnico che installò la culla, Vincenzo Nanocchio: fu lui, il 14 dicembre, a cambiare l'alimentatore dopo alcuni blackout.