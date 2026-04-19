Bergamo, mamma lascia il suo piccolo nella Culla per la vita: "Non possiamo darti una vita felice, ma sei stato tanto amato"

Ci sono forme di amore che saltano subito agli occhi e altre, più silenziose e a volte più difficili da capire, che possono entrare ancora più nel profondo. Ed è quest'ultimo il tipo di amore che ha dimostrato la mamma che domenica mattina ha trovato il coraggio di affidare il suo piccolo appena nato alla "Culla per la vita" della Croce rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto, pur di proteggerlo e offrirgli una vita migliore.