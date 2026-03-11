Lo smart working aumenta la fertilità, lo certifica... l'andamento demografico

Non solo più benessere - fisico e mentale - e meno inquinamento ambientale. C'è anche l'aumento della fertilità tra gli effetti positivi dello smart working post pandemia. Fecondità accresciuta, infatti, nelle coppie in cui entrambi i partner lavorano da casa almeno una volta a settimana: +14% rispetto alle coppie in cui nessuno dei due opera da remoto. A certificarlo è uno studio in progress, "Lavoro da casa e fertilità", finanziato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, e a firma di un gruppo di ricercatori internazionali con a capo l'economista Cevat Giray Aksoy del King's College di Londra, che ha analizzato i dati del biennio 2023-2025 di coppie a lavoro da casa (tecnicamente, infatti, si parla di Work For Home) in 38 Paesi. La conclusione? Famiglie più numerose con questa flessibilità d'impiego, perché per i (neo)genitori diventerebbe più facile - e più economica - anche la gestione dei figli. Assist vincente per i governi alle prese con l'inverno demografico.