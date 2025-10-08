Logo Tgcom24
Casa & Design

Smart working o relax? Il living del futuro li unisce con stile

Tra lavoro da remoto e momenti di svago e intimità, il soggiorno diventa uno spazio flessibile, funzionale e accogliente, dove design e benessere si incontrano

08 Ott 2025 - 05:00

In casa l’arredo non è più solo decorazione, ma strumento di benessere quotidiano. Il living diventa una piccola oasi domestica dove funzionalità e relax convivono. E il design, oggi più che mai, è la chiave necessaria che aiuta a ritrovare l’armonia tra le esigenze della vita quotidiana, quelle del corpo e anche quelle della mente.

Smart working o relax? Il living del futuro li unisce con stile

1 di 10
© Istockphoto
© Istockphoto
© Istockphoto

© Istockphoto

© Istockphoto

SMART WORKING E RELAX, COSI L’ARREDO RIDISEGNA IL LIVING

 la casa continua a evolversi, seguendo i nuovi ritmi della vita contemporanea. Se un tempo il soggiorno, o meglio ancora, il salotto era dedicato solo al relax o alla convivialità, oggi è diventato il cuore multifunzionale dell’abitare. Infatti, è questo il fulcro dell'abitazione, luogo dove si lavora, si vive e si stacca la spina. Il design d’interni risponde con soluzioni versatili, capaci di coniugare ergonomia, estetica e comfort.

UN LIVING CHE SI TRASFORMA

 lavorare da casa ha regalato un'eccezionale flessibilità, ma ha anche imposto nuove esigenze. La zona giorno dunque si adatta, ospitando postazioni di lavoro flessibili ma, allo stesso tempo, integrate nell’ambiente. Tavoli allungabili che diventano scrivanie, librerie modulari con piani estraibili, sedute ergonomiche che non rinunciano al design: gli arredi multifunzione sono la chiave per mantenere ordine e armonia, senza sacrificare lo stile. La luce naturale resta un alleato prezioso. Chi progetta il nuovo living privilegia spazi aperti e ben illuminati, dove tende leggere e colori neutri amplificano la sensazione di benessere. L’obiettivo è creare un’atmosfera accogliente che favorisca concentrazione e serenità.

COLORI E MATERIALI DEL BENESSERE

 accanto alla funzionalità, entra in scena il comfort sensoriale. I materiali naturali, quali legno, lino, cotone, rattan, trasmettono calore e autenticità. I colori virano verso tonalità rilassanti: beige, verde salvia, sabbia e terracotta. Anche il tatto conta: superfici morbide, texture vellutate e tessuti avvolgenti creano un rifugio domestico in grado di favorire il relax dopo una giornata davanti al computer. Non mancano, ovviamente, gli elementi green: piante da interno, piccoli giardini verticali o angoli di verde diffuso, che migliorano la qualità dell’aria e il tono dell’umore. L’abitare contemporaneo diventa così più sostenibile, sia per l’ambiente sia per chi lo vive.

DESIGN FLUIDO E TECNOLOGIA DISCRETA

 il nuovo living è “fluido”, ovvero, quasi come un camaleonte, cambia funzione in base al momento della giornata. Divani modulari che si riconfigurano, pareti attrezzate che celano schermi o scrivanie richiudibili, lampade smart che modulano la luce in base all’attività. La tecnologia si fa discreta, nascosta ma essenziale, al servizio del comfort e della produttività. Questo equilibrio tra estetica e praticità racconta un modo nuovo di abitare: uno spazio che rispecchia la persona e la esalta, accompagnando le sue esigenze, mixando sapientemente lavoro e tempo libero.

casa
smart working,

