Smart working o relax? Il living del futuro li unisce con stile

lavorare da casa ha regalato un'eccezionale flessibilità, ma ha anche imposto nuove esigenze. La zona giorno dunque si adatta, ospitando postazioni di lavoro flessibili ma, allo stesso tempo, integrate nell’ambiente. Tavoli allungabili che diventano scrivanie, librerie modulari con piani estraibili, sedute ergonomiche che non rinunciano al design: gli arredi multifunzione sono la chiave per mantenere ordine e armonia, senza sacrificare lo stile. La luce naturale resta un alleato prezioso. Chi progetta il nuovo living privilegia spazi aperti e ben illuminati, dove tende leggere e colori neutri amplificano la sensazione di benessere. L’obiettivo è creare un’atmosfera accogliente che favorisca concentrazione e serenità.