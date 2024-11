Arredo: cinque idee per impreziosire una parete

in un soggiorno che si rispetti la libreria non può certo mancare. Talvolta protagonista assoluta del soggiorno, può essere utilmente impiegata per suddividere un locale troppo ampio ricavando un angolo conversazione, oppure messa a parete per vestirla e renderla unica e speciale. I libri e gli oggetti parlano di noi e raccogliere ricordi, frammenti di vita vissuta e letture importanti è il modo migliore per impreziosire l'ambiente e sottrarlo all'anonimato. Anche in camera da letto spesso la libreria, sotto forma di mensole o ripiani leggeri, trova una sua giusta collocazione: in questo caso, semplicità e rigore sono ottimi alleati.