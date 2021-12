Caminetto: riscalda la casa e il cuore con una fiamma di design

Caminetto: impossibile non lasciarsi incantare dallo sfavillio delle fiamme e dei tizzoni che sfrigolano allegramente nel focolare. Guardare il fuoco ha un che di magico, perché è capace di ammaliare e di catturare l'attenzione per ore: il caminetto da sempre troneggia nei soggiorni delle case più raffinate , ma oggi diventa protagonista anche in ambienti minimal che amano la sobrietà e l'eleganza.

Stiamo per dare il benvenuto ufficiale alla stagione invernale, ma complici le giornate brevi e le temperature rigide, uscite e ritrovi fuori casa non sempre sono graditi: niente è meglio dunque che godere dell'ambiente domestico per dedicarsi relax e coccole davanti alle fiamme di un caminetto acceso, oggi più che mai immancabile delle dimore dei design addicted.

Caminetti importanti a tutta parete: arredare con gusto, attrezzando una parete con un caminetto dal disegno essenziale, ma dalle dimensioni ragguardevoli, è facile. Per un angolo conversazione che invita ad una sosta prolungata e in un living ampio e luminoso, il caminetto dalla forma rettangolare scolpita nel muro è scenografico ed efficace per riscaldare a dovere gli ambienti anche quando le temperature sono rigide e quasi polari.

Caminetti dalle dimensioni contenute: in case dalle dimensioni tutt'altro che ragguardevoli, un piccolo riquadro a parete o un angolo con il camino richiamano l'attenzione di chi si concede una pausa relax sul sofà o su una romantica chaise longue. Senza invadere lo spazio, il caminetto dalla cornice a contrasto si inserisce in qualsiasi contesto e riesce ad essere discreto, funzionale ed elegante nello stesso tempo.

Caminetti rivestiti per un tocco di originalità: per chi ama osare e non disdegna la tradizione, si può puntare su un rivestimento che, abbandonata la maiolica, viene sostituito in versione più contemporanea da mattonelle in ceramica nelle nuance neutre del beige e del grigio. Un caminetto ideale per soggiorni e salotti che si rifanno al passato e che abbinano sapientemente poltrone e pouf dal design moderno ed elegante.

Caminetti urban retrò: anche nei locali più moderni, che si ottengono da ristrutturazioni di vecchi edifici industriali, il richiamo alla tradizione diventa il leitmotiv degli arredi. Affianco a soluzioni anche ardite, il calore di un caminetto di foggia antica non può mancare per regalare all'appartamento quel tocco di calore che, soprattutto nelle abitazioni dalla vocazione metropolitana, può sembrare di non sentire.

Caminetti total white: se il bianco è il colore che caratterizza la nostra casa, vuoi per scelta stilistica, vuoi perché le dimensioni dell'abitazione sono contenute, vuoi perché la luminosità è quanto più amiamo nel nostro ambiente domestico, il camino si inserisce in maniera discreta sottolineando la centralità della fiamma tra le sedute di divani contrapposti o negli angoli del living, ancora una volta a regalare calore e accoglienza anche alle case dove la parola d'ordine è "less is more".