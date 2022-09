Arredo: scopri come decorare una parete spoglia

Se all'interno dell'abitazione una parete è spoglia non bisogna allarmarsi, perché non è necessariamente un difetto e non costituisce un vuoto che deve essere riempito a tutti i costi. E' possibile destinare queste pareti a spazi ideali per essere decorati con specchi, foto e cornici , ma le soluzioni alternative e originali ci sono, vediamo quali.

INDIVIDUARE LA PARETE DA DECORARE:

la prima mossa è di tipo strategico, perché non bisogna mettersi al lavoro senza prima aver scelto con cura la parete da arredare. Tra quelle che sono spesso vuote, di solito nella zona giorno si trova quella dietro al divano: poiché si tratta di una superficie spoglia soltanto per metà, ovvero quella lasciata libera dallo schienale del sofà, la raccomandazione è di trovare il giusto equilibrio con le proporzioni del divano e della parete.

CORNICI E QUADRI, AUTENTICI EVERGREEN:

dopo aver individuato la parete, ricordiamo che l’equilibrio della decorazione richiede anche spazi vuoti per dare respiro e ritmo all’insieme. Appendere un quadro o una foto per arredare una parete spoglia è la soluzione più semplice e immediata e forse anche quella più emozionale e significativamente affettiva. Il fatto che sia molto utilizzata non la rende certo da evitare: è estremamente versatile e spesso consente di scegliere un perfetto mix di colore, soggetto e dimensione in qualsiasi contesto. Tuttavia, è giusto prendere in considerazione anche altre strade decorative che potrebbero offrire l’alternativa giusta e nello stesso tempo dare sfogo alla creatività di ciascuno regalando personalità e carattere all'abitazione.

TANTI OGGETTI:

tra le strategie di arredo a nostra disposizione, potremmo utilizzare una esposizione di oggetti, per esempio una collezione, con un sistema di mensole o di ganci, a seconda di cosa si vuole mettere in mostra. Si può dedicare lo spazio a un oggetto d’arredo, per esempio lo specchio, ma potrebbe essere anche una lampada di design, o un oggetto luminoso, come una scritta al neon dal sapore vintage. Tra gli oggetti che regalano un impatto decorativo niente affatto trascurabile ci sono anche gli arazzi o altri elementi tessili o ancora le moderne carte da parati.

USARE IL COLORE:

una soluzione facile, ma di grande effetto per decorare una parete vuota è il colore. Che si tratti di tinta unita o di figure geometriche, così come con applicazioni che puntano sulle pareti bicolore, è sempre una strategia d'arredo capace di donare carattere all'ambiente domestico con un budget ridottissimo, oltre ad facilmente reversibile qualora il risultato finisca per stancarci o non sia più adatto al nostro gusto o alle nostre esigenze. Il colore sulla parete può diventare anche il completamento di un intervento più sostanzioso: una soluzione grafica per fare da sfondo a un elemento appeso al muro, a uno scaffale, o anche a una porta.

DIETRO AL LETTO:

la parete dietro al letto diventa spesso la protagonista per donare personalità alla stanza. Così come avviene nella zona giorno con il divano, arredare diventa un completamento della decorazione, al punto che è possibile sostituire una testiera del letto vera e propria. Tra le tante idee, quella di appendere un tappeto etnico, oppure una tela stampata, o ancora un bastone su cui avvolgere tulle o lucine bianche; ancora, per i più sportivi, qualche oggetto che richiami la passione, o mensole portaoggetti per avere sempre tutto a portata di mano.

UNA CUCINA TUTTA NUOVA:

tra gli ambienti di casa in cui potremmo voler decidere per una rivisitazione all’insegna della creatività vi è la cucina. Si tratta di una stanza importantissima, ove lo spazio è sempre prezioso e per questo motivo ogni parete potrebbe essere già occupata. La tendenza a considerare la cucina uno spazio domestico di assoluta centralità da vivere intensamente potrebbe deporre a favore di una decorazione e la scelta risultare fondamentale. Le idee più classiche? La collezione di piatti appesa al muro, ma anche la mensola in cui disporre tutte le aromatiche che fanno dei nostri piatti dei manicaretti squisiti.