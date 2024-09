Casa piccolissima? Dieci tips per arredare un monolocale

il light design è diventato un punto fondamentale in chi si occupa di arredo e non è certo un caso. Saper illuminare gli ambienti di casa è un'arte che però si può imparare. In un monolocale sì a luci sospese e poco ingombranti, possibilmente con intensità regolabile. Ideali per accompagnare la vita domestica in ogni momento della giornata, sono in grado di passare da una forte intensità quando necessaria, a una luminosità più soffusa, per assecondare i momenti di intimità e relax.