Casa: estro e personalità con un colore per ogni stanza

In casa la scelta del colore di pareti e arredo non è certo di poco conto: non solo perché quello su cui ricadrà la decisione andrà a determinare lo stile a cui ci si vuole ispirare, ma anche perché cambiare non è né facile, nè economico. Vediamo allora come destreggiarsi tra il desiderio di dare un carattere deciso e personale alla nostra abitazione senza per questo dover rinunciare alla sobrietà.