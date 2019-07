New York, da sempre punto di riferimento per le tendenze del design più avveniristico , rinnova la sua vocazione con l'inaugurazione di The Vessel , la torre che ridisegna lo skyline della Grande Mela e del nuovissimo complesso residenziale e commerciale Hudson Yards, situato al'estremo versante ovest della città e confinante con l' High Line . Qui si mescolano, in un connubio vincente, edifici post industriali rinnovati e palazzi appena ultimati dalle silhouette futuribili . All'interno, appartamenti lussuosi dalle inconfondibili caratteristiche: scopriamole insieme.

Tendenze: scopri gli appartamenti in perfetto New York Style Istockphoto 1 di 12 Istockphoto 2 di 12 Istockphoto 3 di 12 Istockphoto 4 di 12 Istockphoto 5 di 12 Istockphoto 6 di 12 Istockphoto 7 di 12 Istockphoto 8 di 12 Istockphoto 9 di 12 Istockphoto 10 di 12 Istockphoto 11 di 12 Istockphoto 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Parola d'ordine: luce. Tanta e mai schermata, gli appartamenti di New York accolgono i raggi del sole, che debbono entrare copiosi e infondere il loro calore all'interno di appartamenti dalle finestrature sconfinate e mai schermate da tende o persiane.

Lo sguardo sempre libero di vagare sulla città, ad ammirarne talvolta gli inconfondibili grattacieli, talaltra il fiume, o i fiumi, che delineano la città o il verde immenso di Central Park.



Luce che si declina anche con lampadari importanti che troneggiano sui soffitti, rigorosamente bianchi, e che si stagliano in ampie stanze dall'arredo minimal.



Se si tratta di edifici vecchi ("antico" è una parola che a New York non si riesce quasi a pronunciare, data la giovane età della città), la tendenza vuole la riscoperta dei mattoni a vista, anche se ormai sporchi e anneriti. Ristrutturazioni accurate ambiscono a recuperare il DNA della city, abbinando muri di mattoni da abbinare ad arredi candidi e comunque ultra moderni.



Le abitazioni più glamour in questo quartiere godono anche di terrazzi, mai particolarmente ampi, ma che a volte si concedono il lusso di piccole piscine ove trascorrere le ore più calde della giornata oppure per sorseggiare aperitivi ammirando il tramonto sull'Hudson River.



Infine, un classico che comunque non smette mai di accontentare tutti: il total white per pareti, arredo e complementi. In questo caso, giocare sulle forme diventa una sfida creativa: per i design addicted niente di più coinvolgente (e divertente!).