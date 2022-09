Una casa in grigio: tips e consigli per non sbagliare mai

Delicato com'è e con la vocazione alla neutralità, questo colore è un vero passepartout per qualsiasi ambiente , che sia all'interno delle mura di casa così come in giardino.

LA ZONA GIORNO E' ALL'INSEGNA DEL RELAX:

i toni pacati e sommessi sono fondamentali per garantire laserenità domestica della quale abbiamo sempre così bisogno. Il grigio è la soluzione perfetta perché si tratta di una tonalità naturale, un colore neutro per eccellenza, che nasce dalla fusione di due cosiddetti "non colori": quel bianco e nero, così utilizzati e preziosi, che non smettono mai di piacere. Il grigio ha la straordinaria capacità di creare ambientazioni rilassanti e accoglienti, è incredibilmente adattabile e si presta a qualsiasi accostamento: dai rosa, così trendy, ai verdi nelle tonalità più acide o scure, come il verde bosco; è perfetto con il rosso, anche tendente al bordeaux, come con i blu, dal cobalto al turchese. Inoltre, è perfetto alternato al legno e amalgama ambienti dal design minimalista con elementi più vintage che richiamano la tradizione.

COMPLEMENTI D'ARREDO ELEGANTI E SUPER CHIC

il grigio si adatta perfettamente a qualsiasi complemento d’arredo: poiché è una tinta pacata ed elegante, sa contribuire a creare un'atmosfera distensiva e accogliente. Il grigio, utilizzato in una versione più chiara e luminosa, si presta a completare ambienti di varia natura regalando quell'aria elegante e discreta che piace così tanto e che può osare anche accostamenti con i colori accesi per trovare una nuova e interessante frontiera stilistica capace di oltrepassare il rigore essenziale, tipico di questa tonalità̀. Per i design addicted una nuance da sperimentare liberamente mischiando, sovrapponendo e accostando sedute e imbottiti, mobili e complementi d’arredo, dai tappeti ai cuscini, fino alla biancheria di casa.

LA CUCINA E' SEMPRE PIU' ACCOGLIENTE:

fra le opportunità di arredo e le tendenze anche più contemporanee, il grigio sa trovare spazio ovunque. Perfetto per cucine dall'estetica essenziale, è l'ideale per ambienti minimal che si rifanno allo urban chic. Le proposte più nuove ampliano la gamma dei grigi concedendosi a toni più tenui e polverosi, da accostare sapientemente a diverse essenze di legno e naturalmente al bianco, un grande classico sempre attuale. Decisamente insolito, ma non per questo meno ricercato, il grigio che apre alla nuance crema, che è certamente molto più versatile rispetto alle sfumature più accese e dunque più vincolanti nelle scelte d'arredo.

LE PARETI SONO RAFFINATE:

quando le pareti di casa non vogliono attirare l'attenzione, ma fanno della discrezione la carta vincente, il grigio diventa il miglior alleato. Se il bianco pare troppo freddo, meglio accostare il grigio, anche molto chiaro. Innovativo se declinato nelle sue tonalità più eleganti come il perla, il color grafite o il grigio argento, si presta a vestire le pareti di qualsiasi abitazione e di qualunque locale, dal bagno alla camera da letto, così come il living o la cucina. Semplice e rigoroso, è straordinario se accostato alle tinte unite o di ton sur ton, ma è ottimo nel diventare un vero e proprio elemento di rottura se utilizzato per regalare agli spazi una nuova identità. Il grigio è l'ideale sia per case dall'aria leggera e sbarazzina, sia per abitazioni eleganti e d'ispirazione raffinata perché accontenta proprio tutti con la sua incredibile discrezione.