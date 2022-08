Cameretta: le ultime tendenze la vogliono accogliente, funzionale e bellissima

La

è un autentico must a cui si arriva prima o poi se si decide di avere dei bambini. Di solito, la stanza "in più" quando si mette su casa è destinata anella migliore delle ipotesi, altrimenti si può destinare a localedove stendere il bucato, o utilizzare come, o ancora comedove mettere a posto la silhouette e alleggerirsi dei chili di troppo.Ma quando ci sono itutto cambia: loe allora la, luogo perfetto dove giocare e soprattutto non fare danni, diventa ilche riesce sapientemente a trasformarsi man mano che il tempo passa e le esigenze cambiano facendo in modo che questo ambiente sia sempre in grado die ladi bambini e ragazzi.Così, se quando nasce iltutto si riduce a un lettino e a qualche piccolo armadio ove riporre soprattuttoe poi anche qualche abitino, con iloccorre scendere a patti e sistemare i letti e tutto il resto in modo, ma soprattuttoSe per le, magari abbinato a tonalità pastello come il giallo o il verde acqua, per isono perfetti, ma anche il bianco e nero da abbinare a giochi di ogni forma e colore.Al crescere della prole vincono ledei toni neutri e i letti diventano parte integrante dell'arredo assumendoche li ospita: perfetti in legno di abete se siamo in montagna, in laminato bianco per gli appartamenti di città, azzurro polvere per chi predilige l'eleganza anche per i più giovani.Quello che si deve comunque tenere sempre presente è chenon può mancare: si tratta di unoin ogni cameretta. Studiare in soggiorno o in cucina non facilita la concentrazione e senza distrazioni esterne è più facile fare i compiti, studiare e dare sfogo alla creatività: per questo motivo è opportuno prevedere unae unaall’interno della stanza, meglio se regolabile in altezza, ergonomica e semplice da lavare.

La soluzione di arredo per la

cameretta dei ragazzi

adattarsi alla loro età

letto a una piazza e mezza

letto singolo

dimensioni adatte a un adulto

un letto che ne contenga un altro a scomparsa

invitare gli amici

dovrebbe potersi, quindi meglio puntare su una tipologia che vada bene sia per un bambino che per un adolescente. La soluzione più amata dai ragazzi è il, ma anche ilrappresenta il giusto compromesso: in questo caso, vince quello che è già delle, così che non si debba cambiare col passare del tempo. Se lo spazio della camera lo consente, meglio prevedere, perfetto pere i compagni di scuola.

Naturalmente, oltre alla

dimensione della stanza

budget

buon gusto e la fantasia

, l'altro parametro fondamentale da tenere sempre sott'occhio è il: ma quando ilsi incontrano, non è difficile ottenere bellissimi risultati con una spesa molto contenuta e alla portata di tutti.