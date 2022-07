Giardino: scopri come rendere lo spazio verde un'area di benessere

Vivere outdoor è il miglior modo di sentirsi in vacanza anche se siamo in città e abbiamo a nostra disposizione solo qualche minuto o magari anche qualche ora di libertà dagli impegni: perfino una metratura ridotta, se ben organizzata, può diventare perfetta per godersi il meritato relax .

Un angolo per la ginnastica dolce:

il giardino si presta a essere utilizzato in moltissimi modi. Approfittare di uno spazio verde per decomprimere, giocare e riconnettersi con la natura e con se stessi è una soluzione molto gettonata e amata dai designers. Un giardino in stile zen che, oltre che invitare alla calma e alla pace, consenta di dedicarsi allo yoga, alla meditazione e al movimento dolce è un'ottima mossa, oltre che un'idea contemporanea per attrezzare il giardino e renderlo elegante nella sua semplicità. Per creare un’esperienza davvero coinvolgente, possiamo puntare anche su alberi di piccolo e medio fusto e sull'acqua, altro elemento di grande suggestione: per ottenere uno spazio dedicato alla meditazione, basta ritagliare un angolo tranquillo e ombreggiato, sufficiente a ospitare un tappetino da stendere a terra e abbastanza silenzioso per lasciare che la mente possa vagare in libertà.

Un angolo per l'orto:

tra le ultime tendenze legate alla sistemazione del giardino, spicca certamente quella di coltivare da sé frutta e ortaggi, dedicando alla propria salute fisica l'attenzione che merita. Vegetali e alimenti a chilometro zero, senza fare uso di insetticidi o altro, è senza dubbio un'ottima risposta al crescente desiderio di genuinità. Il benessere fisico è strettamente legato alla qualità dell'alimentazione, e quello psicologico anche alla possibilità di prendersi cura del verde che, amorevolmente accudito, sa ricompensare con i suoi preziosi frutti.

L’importanza dell'acqua:

l’acqua ha il potere di lenire, calmare e rinvigorire. Se gli impianti lo consentono, realizzare un piccolo corso d'acqua nel giardino o addirittura un piccolo stagno o anche una piscina è la dritta più utile per realizzare uno spazio verde capace di dare ristoro a corpo e mente. Il nostro benessere dipende anche dal fondersi con gli elementi naturali e l'acqua è corroborante e taumaturgica.

Un'area per la conversazione:

qualunque sia lo spazio esterno, dal piccolo balcone alla terrazza, dal giardino al pergolato, sistemare delle sedute adeguate alle dimensioni di cui disponiamo è la regola numero uno affinché non solo si possa sostare con comodità, ma anche trascorrere in serenità il tempo dedicato alla conversazione. Se vogliamo, e ne abbiamo la possibilità, possiamo sistemare qua e là una piccola panchina o anche un masso per offrire analoghe opportunità di angoli conversazione nello spazio verde di cui disponiamo: il nostro benessere passa anche attraverso la socialità e il rapporto positivo con gli altri.

Lo spazio per i giochi dei più piccoli:

in generale, la gran parte dei giardini pensati per la famiglia hanno come elemento centrale il prato, perfetto per lasciare libera la maggior superficie possibile dedicata al gioco senza ingombri o pericoli di sorta. Con un pizzico di creatività, tuttavia, si può ottenere uno spazio esterno davvero magico, che offra piccoli nascondigli, elementi divertenti e la possibilità di giocare ed esplorare in totale sicurezza.

Uno spazio rigoglioso tutto l'anno:

il giardino di solito regala il suo massimo splendore nella bella stagione, in primavera e in estate. L'ideale però è di godere del benessere e della salute che il giardino ci può donare senza i vincoli del tempo e per questo occorre utilizzare qualche accorgimento. Con l'aiuto di un esperto potremo trovare le piante in grado di garantire uno spazio gradevole e piante commestibili in tutte le stagioni, a tutto vantaggio della serenità mentale legata alla piacevole attività di cura del verde, oltre alla possibilità di riempire la dispensa con i frutti dell'orto e del giardino. Puntiamo su un mix di fiori, alberi e piante adatte a prolungare la stagione di fioritura e di crescita del giardino, in modo che lo spazio rimanga accogliente e piacevole il più a lungo possibile.