Milano, violenza sessuale a Ferragosto in corso Como: un arresto

È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como, a Milano. La misura è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Milano Porta Garibaldi con il supporto in fase esecutiva di personale della Compagnia di Legnano. I militari hanno individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.