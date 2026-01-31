Milano, 18enne denuncia stupro in una galleria della stazione

Stando a quanto ha raccontato, al termine della serata la giovane - in stato di alterazione - si era recata lungo i binari insieme a un giovane. Lì, dopo averla portata in una galleria o in un tunnel, la 18enne sarebbe stata stuprata. Secondo altri resoconti, la violenza sarebbe avvenuta in piazza Sigmund Freud, proprio di fronte alla stazione. La notte stessa, la giovane si sarebbe fatta portare alla Clinica Mangiagalli dal 118, dove l'equipe medica non avrebbe riscontrato segni evidenti di violenza, non per forza necessari per identificare una violenza sessuale.