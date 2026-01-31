Milano, 18enne denuncia stupro in una galleria della stazione
La giovane, che si è fatta immediatamente soccorrere dal 118, sarebbe stata violentata a Porta Garibaldi da un giovane appena conosciuto
© IPA
Sarebbe stata violentata nella stazione di Porta Garibaldi, a Milano, da un giovane che aveva conosciuto durante una serata. È la denuncia di una 18enne, di origini ucraine, che ha raccontato di essere stata abusata intorno alle tre e mezza di mattina di giovedì 29 gennaio.
La violenza e il soccorso del 118
Stando a quanto ha raccontato, al termine della serata la giovane - in stato di alterazione - si era recata lungo i binari insieme a un giovane. Lì, dopo averla portata in una galleria o in un tunnel, la 18enne sarebbe stata stuprata. Secondo altri resoconti, la violenza sarebbe avvenuta in piazza Sigmund Freud, proprio di fronte alla stazione. La notte stessa, la giovane si sarebbe fatta portare alla Clinica Mangiagalli dal 118, dove l'equipe medica non avrebbe riscontrato segni evidenti di violenza, non per forza necessari per identificare una violenza sessuale.
Le indagini della Polfer
Poco dopo, la giovane ha deciso di sporgere denuncia dando il via alle indagini della Polfer, che sta passando al setaccio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo una prima ipotesi, l'uomo avrebbe approfittando di una diminuita capacità di intendere e volere della giovane per appartarsi con lei.