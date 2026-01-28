Condannato in via definitiva

Pisa, a 86 anni finisce in carcere per violenza sessuale su minore

I fatti risalgono all'aprile del 2019, l'uomo dovrà espiare una condanna di tre anni e quattro mesi di reclusione

28 Gen 2026 - 12:45
© ansa

© ansa

Un 86enne è stato condannato in via definitiva a tre anni e quattro mesi di reclusione per aver violentato un minore nell'aprile del 2019 a Pisa. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri presso la sua abitazione dalla quale è stato prelevato per poi essere trasferito nella casa Circondariale di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria. 

