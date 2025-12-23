Adescava minori online, 27enne genovese accusato anche di stupro

Lui ne aveva denunciato lo smarrimento subito dopo aver chiamato il 112 per le minacce di morte ricevute dal padre di una 12enne che aveva scoperto tutto. Con i poliziotti aveva ammesso la frequentazione dicendo che non c'erano stati rapporti sessuali né forzature, ma da lì erano partite le indagini che avevano portato alla luce diverse altre vittime. Dalle carte dell'inchiesta emergono altri dettagli, come il fatto che in parecchi dei casi il 27enne portasse a casa le ragazzine nella stessa abitazione dove vivevano i genitori, che spesso erano in casa, anche se in altre stanze. E proprio per questo la giudice ha disposto per lui il carcere e non i domiciliari. Per la gip la pericolosità del 27enne è evidente in quanto è schiavo dei suoi istinti e continuamente alla ricerca di nuove prede per soddisfarli. E i genitori "non si sono in alcun modo opposti alle frequentazioni e non hanno dimostrato alcuna volontà di intervenire".