Salerno, fermato educatore di una casa di accoglienza: avrebbe violentato due minori
L'uomo, 35enne residente nel Salernitano, è stato arrestato a seguito della denuncia di una delle vittime
© Ansa
Avrebbe abusato di una 16enne e di un altro minore a lui affidati, riprendendo le scene con il suo smartphone e conservando ii video sui suoi dispositivi. È stato arrestato un educatore 35enne di una casa di accoglienza nel Salernitano con le accuse di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico.
Il racconto della 16enne
Il fermo di indiziato di delitto è stato eseguito dagli agenti della polizia dopo la denuncia della 16enne, che all'interno della struttura era seguita proprio dall'indagato. Secondo il suo racconto, l'uomo l'avrebbe violentata durante la sua permanenza nella casa di accoglienza. Nell'ambito di una perquisizione degli ambienti, disposta dalla procura di Salerno, gli investigatori hanno posto sotto sequestro i dispositivi informatici del 35enne.
Le immagini pornografiche nei device
Analizzando i device, gli inquirenti hanno rinvenuto "numerose immagini pedopornografiche" realizzate dall'educatore durante gli abusi alla 16enne e a danno di un altro minore. Per questo motivo è scattato il fermo pre-cautelare, che dovrà essere confermato dall'autorità giudiziaria e convalidato dal giudice delle indagini preliminari.