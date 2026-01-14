Logo Tgcom24
Spagna, Julio Iglesias accusato di abusi e violenze

A denunciarlo ex dipendenti delle sue ville, intanto la politica spagnola si divide"

di Michelangelo Iuliano
14 Gen 2026 - 19:27
01:30 

Julio Iglesias, 82 anni, star della musica internazionale e simbolo di romanticismo, è travolto da accuse pesantissime. Ex dipendenti nelle sue ville in Repubblica Dominicana e Bahamas lo denunciano per rapporti sessuali non consensuali e violenze fisiche. “Mi sentivo come un oggetto”, racconta una di loro. La politica spagnola si divide: il Partito Socialista chiede di ritirare la medaglia d’oro della Comunità di Madrid, mentre la presidente della regione della capitale, del Partito Popolare, difende “il cantante spagnolo più universale di tutti”. 

julio iglesias