Spagna, Julio Iglesias accusato di abusi e violenze

Julio Iglesias, 82 anni, star della musica internazionale e simbolo di romanticismo, è travolto da accuse pesantissime. Ex dipendenti nelle sue ville in Repubblica Dominicana e Bahamas lo denunciano per rapporti sessuali non consensuali e violenze fisiche. “Mi sentivo come un oggetto”, racconta una di loro. La politica spagnola si divide: il Partito Socialista chiede di ritirare la medaglia d’oro della Comunità di Madrid, mentre la presidente della regione della capitale, del Partito Popolare, difende “il cantante spagnolo più universale di tutti”.