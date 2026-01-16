Prato, abusò di tre donne disabili: condannato a 8 anni ex volontario

La sentenza è stata emessa dal gip di Prato al termine di un processo con giudizio abbreviato. L'accusa aveva chiesto 10 anni di carcere per l'imputato. I fatti risalgono al periodo compreso tra novembre e dicembre 2024. Le indagini, coordinate dalla procura pratese, e condotte da squadra mobile e polizia municipale di Prato, erano partite dopo che alcune fototrappole ambientali, installate per contrastare l'abbandono dei rifiuti, avevano ripreso due episodi di abuso avvenuti in strade isolate mentre il 68enne era in servizio presso l'associazione.