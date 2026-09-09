Strage di Pietralata, fu Martina Pambianco a sparare al marito e alla figlia | Poi il suicidio accanto alla bimba

Il cane di famiglia, anche lui colpito da colpi di pistola sparati dalla donna, si sarebbe aggirato per la casa ferito e sanguinante per diversi minuti. Poi si sarebbe accasciato in camera da letto, tra le gambe di Luca Abbasciano. A rivelarlo le tracce di sangue presenti nell'appartamento. L'arma del delitto è stata rinvenuta per terra, elemento che in un primo momento aveva fatto pensare che fosse stato l'uomo a impugnare l'arma. La presenza di tracce di polvere da sparo su entrambi i coniugi aveva poi fatto avanzare l'ipotesi che avessero premuto il grilletto insieme. Ora la ricostruzione sarebbe cambiata, e punterebbe su un'azione di Valentina Pambianco.