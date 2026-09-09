Strage di Pietralata, fu Martina Pambianco a sparare al marito e alla figlia | Poi il suicidio accanto alla bimba
La procura di Roma dispone una perizia balistica per confermare l'ipotesi sulla donna. Il cane si sarebbe accasciato tra le gambe di Luca Abbasciano
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Sarebbe stata Valentina Pambianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. Stando a quanto riporta LaPresse, la procura di Roma ha già disposto una perizia chimica-balistica per chiarire fino in fondo la dinamica.
La scena "raccapricciante" trovata dagli inquirenti
La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati a inseguire dispendiosissime cure per la figlia - si parla di oltre 300mila euro totali - presso presunti guru della medicina in Messico. Secondo quanto messo a verbale dai primi inquirenti arrivati sul luogo del delitto, la scena che si sono trovati davanti sarebbe stata "raccapricciante". Luca Abbasciano, il marito di Pambianco, era riverso sul pavimento vicino alla parete. Sul letto c'era la bimba di 5 anni, colpita con un proiettile alla testa. Accanto a lei Valentina Pambianco che, secondo i primi rilievi, si sarebbe sparata in bocca.
Il cane ferito, poi deceduto accanto al padrone
Il cane di famiglia, anche lui colpito da colpi di pistola sparati dalla donna, si sarebbe aggirato per la casa ferito e sanguinante per diversi minuti. Poi si sarebbe accasciato in camera da letto, tra le gambe di Luca Abbasciano. A rivelarlo le tracce di sangue presenti nell'appartamento. L'arma del delitto è stata rinvenuta per terra, elemento che in un primo momento aveva fatto pensare che fosse stato l'uomo a impugnare l'arma. La presenza di tracce di polvere da sparo su entrambi i coniugi aveva poi fatto avanzare l'ipotesi che avessero premuto il grilletto insieme. Ora la ricostruzione sarebbe cambiata, e punterebbe su un'azione di Valentina Pambianco.