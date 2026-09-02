Sarebbero tre almeno, dunque, i viaggi effettuati in Messico dalla famiglia Abbasciano per Bianca che, nata prematura, aveva gravi danni cerebrali. "Noi, come tanti altri genitori, - racconta Feliciana a La Repubblica - abbiamo avviato una raccolta fondi online per far curare nostra figlia. Loro no. Hanno fatto tutto da soli. Il primo trattamento lo hanno pagato con tutti i risparmi che avevano. Ci hanno detto che attraverso un parente avevano avuto dei soldi, qualcuno aveva venduto delle proprietà".