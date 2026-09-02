Tragedia familiare di Pietralata, "per curare Bianca versati 300mila euro a un guru in Messico"
Per la figlia, nata prematura di sette mesi con una paralisi cerebrale, gli Abbasciano avrebbero tentato terapie sperimentali sulla cui efficacia la comunità scientifica esprime dubbi
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"I risultati, se c'erano stati, erano stati minimi, ma Valentina Pambianco era pronta a ripartire". E' l'amica della famiglia Abbasciano, Feliciana, a riferire di quei viaggi della speranza in Messico per Bianca, la bimba di Pietralata affetta dalla nascita da una grave disabilità e trovata morta con i genitori domenica. La Repubblica ricostruisce così il contesto in cui potrebbe essere maturata la tragedia familiare di Roma. Si parla di 300mila euro versati a un guru della medicina che, a Monterrey, in Messico, sperimenta terapie basate sull'utilizzo di radiofrequenze e campi elettromagnetici, la cui efficacia però è messa in dubbio dalla comunità scientifica. Tre i viaggi effettuati da genitori e figlia e su tutto questo ora si concentrano gli accertamenti dei carabinieri. "Ogni ciclo di terapie costa 70-80 mila euro", sottolinea al quotidiano Feliciana.
I viaggi della speranza in Messico
Sarebbero tre almeno, dunque, i viaggi effettuati in Messico dalla famiglia Abbasciano per Bianca che, nata prematura, aveva gravi danni cerebrali. "Noi, come tanti altri genitori, - racconta Feliciana a La Repubblica - abbiamo avviato una raccolta fondi online per far curare nostra figlia. Loro no. Hanno fatto tutto da soli. Il primo trattamento lo hanno pagato con tutti i risparmi che avevano. Ci hanno detto che attraverso un parente avevano avuto dei soldi, qualcuno aveva venduto delle proprietà".
Secondo il quotidiano, "gli investigatori vogliono capire chi abbia indirizzato Luca Abbasciano e Valentina Pambianco verso quelle terapie e quanto fossero concrete le aspettative di miglioramento per Bianca". Per questo, saranno esaminati i telefoni della coppia: messaggi, chiamate e contatti "per verificare se i due fossero stati illusi da qualcuno". Intanto, dai biglietti lasciati a parenti e amici emerge una vitaq diventata sempre più difficile, anche dal punto di vista economico.