Roma, spari in zona Pietralata: morti padre, madre e figlia disabile

Tragedia familiare a Pietralata, Roma, dove madre, padre e una bambina di cinque anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedeva la famiglia, in via dell'Antracite, dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. All'interno dell'immobile gli agenti hanno fatto la macabra scoperta: i corpi dei genitori - di 31 e 32 anni - e della bambina erano privi di vita nella camera da letto, trafitti da colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell'Arma. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.