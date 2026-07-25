Varese, va in una casa di cura a trovare la moglie ammalata: la uccide e poi si spara

Entra nella clinica dove è ricoverata la moglie gravemente malata, la uccide e poi si toglie la vita. È la tragedia avvenuta in una casa di cura di Cunardo, in provincia di Varese. Le vittime sono due anziani coniugi 80enni residenti nel Luinese.
Il gesto durante la visita
La donna era ricoverata da tempo nella struttura di cura a causa delle sue critiche condizioni di salute. Come ogni giorno, il marito è andata a trovala. Con sé ha portato una pistola di piccolo calibro, detenuta regolarmente. L'uomo ha estratto l'arma e ha sparato alla moglie allettata. Poi ha rivolto l'arma contro sé e ha esploso un colpo. Inutili i soccorsi del personale sanitario della struttura: entrambi sono morti sul colpo.
Il presunto movente
Secondo quanto si apprende, marito e moglie erano molto uniti ed è probabile che l'uomo abbia voluto porre fine alla sofferenza della compagna di una vita. Ma saranno le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Luino affiancati dai militari del Nucleo investigativo, a fare luce sul movente che ha spinto l'uomo al folle gesto.