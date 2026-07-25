Varese, va in una casa di cura a trovare la moglie ammalata: la uccide e poi si spara

La donna era ricoverata da tempo nella struttura di cura a causa delle sue critiche condizioni di salute. Come ogni giorno, il marito è andata a trovala. Con sé ha portato una pistola di piccolo calibro, detenuta regolarmente. L'uomo ha estratto l'arma e ha sparato alla moglie allettata. Poi ha rivolto l'arma contro sé e ha esploso un colpo. Inutili i soccorsi del personale sanitario della struttura: entrambi sono morti sul colpo.