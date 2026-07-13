Bologna, uccide l'anziana moglie malata a colpi di pistola e poi si suicida

I corpi sono stati rinvenuti attorno alle 6.30 della mattina di sabato scorso dai vicini di casa della coppia. I dirimpettai, insospettiti dai rumori e dalla porta di casa trovata socchiusa, sono entrati all'interno dell'appartamento e, dopo aver fatto la macabra scoperta, hanno allertato i soccorsi. I soccorritori del 118, giunti nell'edificio di via Shakespeare, non hanno potuto però far altro che constatare il decesso dei coniugi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, il medico legale e la scientifica che ha posto l'appartamento sotto sequestro. In casa è stato trovato un biglietto d'addio con riferimenti al testamento. Chi conosceva la coppia, senza figli e descritta come molto cordiale, pensa a una possibile scelta condivisa di andarsene insieme dopo una vita passata fianco a fianco.