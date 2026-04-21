Bologna, uccide la moglie e poi si impicca: il figlio ritrova i corpi

Avrebbe ucciso la moglie per poi impiccarsi a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, dove i due coniugi sono stati trovati morti nel loro appartamento. L'uomo, Mauro Zaccarini, aveva 73 anni e la donna, Adriana Mazzanti, 63: da una prima ricostruzione, lui l'avrebbe uccisa e si sarebbe impiccato, ma gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso. A dare l'allarme è stato il figlio di Zaccarini, 45enne, preoccupato perché dalla sera di lunedì 20 non riusciva a mettersi in contatto con il padre. Nella mattinata di martedì gli ha mandato un messaggio, rimasto senza risposta, così, verso l'ora di pranzo, è andato a casa dove ha trovato la donna a terra in cucina e il padre all'interno dello studio al primo piano impiccatosi con un cavo elettrico a una trave.