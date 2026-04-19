Il Comando provinciale di Asti ha ormai pochi dubbi sulla dinamica: Koni, in preda a una furia cieca alimentata dall'incapacità di accettare la separazione, avrebbe trucidato l'ex moglie e il rivale nel luogo in cui sapeva di trovarli. Poi, dopo giorni trascorsi nel limbo del rimorso o della pianificazione finale, venerdì si è tolto la vita nel castello. Sarà l'esame autoptico, che verrà affidato lunedì 20 aprile, a fornire le risposte scientifiche necessarie per confermare la cronologia del massacro. Si attende di capire se le morsicature degli animali abbiano compromesso la lettura delle lesioni.