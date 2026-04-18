Asti, uccide la ex moglie e il compagno con una roncola poi si getta nel vuoto da una torre
Il killer, il 59enne albanese Astrit Koni, lavorava come giardiniere a Cossombrato. Si è tolto la vita nel parco del castello dove lavorava
© Carabinieri
Ha aggredito la ex moglie massacrandola con una roncola. Ha ucciso allo stesso modo anche il nuovo compagno della donna. Poi è salito in cima alla torre del castello comunale e si è gettato nel vuoto, togliendosi la vita. È accaduto a Cossombrato, in provincia di Asti. Il killer sarebbe il 59enne Astrit Koni, di origine albanese come la donna, Drita Koni. I due erano residenti in Italia da 20 anni. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe tentato più volte di riavvicinare la ex moglie, che però non aveva nessuna intenzione di interrompere la nuova relazione.
L'aggressione a roncolate e i corpi trovati nel campo
Il primo corpo a essere ritrovato dai carabinieri è stato quello del 59enne. Conosciuto in paese come Arturo, lavorava come addetto nel giardino comunale e aveva dunque a disposizione le chiavi per aprire la porta della torre, da cui si è poi gettato. Dopo qualche ora di ricerca, i militari hanno poi rintracciato in un campo non lontano dall'ingresso di Cossombrato i cadaveri di Drita Koni e del nuovo compagno della donna. I due sono stati aggrediti con una roncola, attrezzo che Astrit Koni usava abitualmente nei giardini che curava.