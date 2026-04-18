Ha aggredito la ex moglie massacrandola con una roncola. Ha ucciso allo stesso modo anche il nuovo compagno della donna. Poi è salito in cima alla torre del castello comunale e si è gettato nel vuoto, togliendosi la vita. È accaduto a Cossombrato, in provincia di Asti. Il killer sarebbe il 59enne Astrit Koni, di origine albanese come la donna, Drita Koni. I due erano residenti in Italia da 20 anni. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe tentato più volte di riavvicinare la ex moglie, che però non aveva nessuna intenzione di interrompere la nuova relazione.