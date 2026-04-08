Omicidio Tramontano, processo bis sulla premeditazione: resta l’ergastolo per Impagnatiello

La giovane, al settimo mese di gravidanza, fu uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate. Per il delitto è stato condannato Alessandro Impagnatiello, suo compagno all’epoca dei fatti. Nei primi due gradi di giudizio, l’uomo ha ricevuto la condanna all’ergastolo. Una pena che resta confermata anche dopo il passaggio in Cassazione, fatta eccezione per l’aspetto specifico della premeditazione, ora da rivalutare.