Omicidio Tramontano, processo bis sulla premeditazione: resta l’ergastolo per Impagnatiello
Confermato l’ergastolo nei primi due gradi, ma i togati chiedono di riesaminare l’aggravante
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La Corte di Cassazione riapre un punto chiave nel caso dell’omicidio di Giulia Tramontano. I giudici della prima sezione penale hanno disposto un nuovo processo d’appello, limitatamente al riconoscimento della premeditazione.
Il caso
La giovane, al settimo mese di gravidanza, fu uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate. Per il delitto è stato condannato Alessandro Impagnatiello, suo compagno all’epoca dei fatti. Nei primi due gradi di giudizio, l’uomo ha ricevuto la condanna all’ergastolo. Una pena che resta confermata anche dopo il passaggio in Cassazione, fatta eccezione per l’aspetto specifico della premeditazione, ora da rivalutare.
Il nuovo appello
Il processo bis si concentrerà esclusivamente su questo elemento aggravante. I giudici dovranno stabilire se l’omicidio sia stato pianificato in anticipo oppure no, un dettaglio che incide sulla qualificazione giuridica del reato. Rigettata invece la richiesta della difesa relativa all’esclusione dell’aggravante della crudeltà. Su questo punto, la decisione dei giudici resta ferma.