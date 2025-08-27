Giulia Tramontano, condannata la cognata di Alessandro Impagnatiello: "Comprò l'auto del killer per farlo apparire nullatenente"

Il 12 novembre 2024, 24 ore dopo l'udienza del processo di secondo grado, si era tenuta un'udienza civile promossa dai legali della ragazza uccisa. La famiglia chiedeva la restituzione dell'auto (il cui pianale del portabagagli, su cui era stato occultato il cadavere, fu sequestrato dalla Procura di Milano) per procedere alla distruzione del mezzo, utilizzato durante il delitto. In quella data, tuttavia, la famiglia Impagnatiello aveva fatto sapere che l'auto era stata rubata una decina di giorni prima e non era più in loro possesso. L'assicurazione non ha però riconosciuto il risarcimento del danno, perché alla compagnia non risultava alcun furto. "Si conferma di non poter formulare alcuna offerta perché sono emersi elementi contraddittori e anomali tali da ritenere che i danni lamentati in relazione all'evento occorso il 28/10/2024 non appaiono riconducibili alla dinamica denunciata", si legge nella dichiarazione della compagnia assicurativa agli atti del processo, citata dal Corriere della Sera. Per i giudici del Tribunale civile, che l'11 agosto 2025 hanno depositato la sentenza di risarcimento, questo non implicherebbe un mancato riconoscimento del danno ai parenti di Tramontano.