Omicidio Tramontano, la difesa di Impagnatiello in Appello: "Con la gravidanza temeva per la sua immagine"

Inoltre, proprio le ricerche sul veleno per topi, come si legge nell'atto d'appello della difesa trascritto da Il Giorno, "si concentrano sempre ed esclusivamente sul feto in quanto, lo scopo era provocare l'aborto della Tramontano e non causarne la morte". Thiago, il bambino mai nato, è, per i legali di Impagnatiello, "un ostacolo per la sua carriera, per la sua vita, per l'acquisto della casa futura e per la relazione con Tramontano. Se in cuor suo avrebbe voluto interrompere la gravidanza, l'immagine perfetta che l'imputato ha sempre voluto dare di sé, in relazione ai propri tratti di personalità, non glielo permise".



Quanto all'aggravante della crudeltà, riferisce sempre Il Giorno, "la vittima, colpita alla schiena, non ha avuto il tempo di accorgersi di ciò che stava accadendo, diversamente avrebbe tentato di voltarsi e sul suo corpo vi sarebbero stati segni di difesa, e quindi di rendersi consapevole che con lei sarebbe morto anche il bambino".





Per la difesa, inoltre, "Impagnatiello ha diritto alle attenuanti generiche poiché ha immediatamente manifestato alla famiglia della vittima il suo pentimento e le sue scuse".