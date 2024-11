"Abbiamo sempre ritenuto l'ergastolo l'unica sanzione possibile". Così l'avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale di parte civile dei familiari di Giulia Tramontano, ha commentato la sentenza. Il legale ha spiegato ai cronisti che la madre della 29enne è scoppiata "in un pianto liberatorio dopo il verdetto perché, aldilà del dolore immenso che prova, ricevere formalmente il riconoscimento del massimo della responsabilità, secondo quella che è la giustizia degli uomini, per lei e gli altri familiari è una consolazione relativa, perché evita almeno una beffa". Beffa "che noi - ha aggiunto l'avvocato - non abbiamo mai preso in considerazione, perché sia le indagini che il processo deponevano in maniera univoca verso la condanna all'ergastolo".