Pm: "L'omicidio di Giulia Tramontano è un viaggio nell'orrore | Come a scacchi Impagnatiello ha ucciso all'ultima mossa"

Il 27 maggio 2023 Alessandro Impagnatiello, il 31enne accusato dell'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano incinta di 7 mesi, ha "semplicemente cambiato la strategia in un progetto già premeditato, cominciato con l'avvelenamento di Giulia e Tiago dal dicembre 2022 e, dopo l'incontro tra lei e l'altra ragazza, lui ha colto l'occasione al volo e come un giocatore di scacchi ha fatto l'ultima mossa". Lo ha spiegato la pm Alessia Menegazzo chiarendo che quel giorno poi "ha messo in scena la scomparsa di Giulia, ha reso cenere il cadavere per cancellare ogni prova" e così Giulia "sarebbe stata l'ennesima donna scomparsa".