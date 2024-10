Giulia Tramontano, Impagnatiello era capace di intendere e di volere quando uccise

Impagnatiello, scrivono i periti nella loro relazione, ha "tratti di personalità narcisistici e psicopatici", ma non "psicopatologici". L'imputato, dicono gli esperti, ha ricostruito la dinamica dell'omicidio della fidanzata con "piena lucidità, senza confusione". Secondo la sua logica, aggiungono, il giovane non poteva "accettare lo 'smascheramento'" della sua doppia vita e ha manifestato "una dimensione 'rabbiosa'". I periti evidenziano inoltre come nella sua "storia sociale e professionale" non c'erano problemi di "natura psichica".