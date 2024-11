Caso Tramontano, l'audio inviato da Alessandro Impagnatiello alla madre di Giulia dopo il delitto: "Non so dove ca**o sia"

Nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2023, Alessandro Impagnatiello, il 31enne accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano, ha inviato un messaggio vocale a Loredana Femiano, la madre della fidanzata, che è stato mandato in onda da "Quarto Grado". "Non so dove ca**o sia. Spero che domani vada al lavoro e finiamo tutto almeno", dice il barman alla donna, la quale era in viaggio insieme al resto della famiglia Tramontano dalla Campania verso Senago, nel Milanese.