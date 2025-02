Delitto Senago, giudici: Impagnatiello premeditò l'omicidio di Giulia Tramontano per quasi sei mesi

Nelle ore successive al delitto Impagnatiello ha agito in modo "improvvisato, grossolano, rudimentale e imprudente", fino al fermo 4 giorni dopo solo perché il "progetto di far sparire il corpo di Giulia dopo l'omicidio, riducendolo in cenere nella vasca da bagno di casa" ha subito "un imprevisto". Cioè il corpo della 29enne "nonostante i tentativi di combustione non spariva 'come un fazzoletto'" come "puerilmente" l'ex barman "aveva pensato".