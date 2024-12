Giulia Tramontano, nell'album dei Pinguini Tattici Nucleari una canzone per lei e il figlio Thiago | La sorella: "La canterò a squarciagola"

Nel nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, "Hello World", è contenuta una canzone dedicata a Giulia Tramontano e al figlio Thiago: "Migliore". "La canterò a squarciagola per te", ha scritto su Instagram Chiara, la sorella della ragazza uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello con 37 fendenti quando era al settimo mese di gravidanza. "Grazie - ha aggiunto rivolgendosi alla band bergamasca - per averle dato vita attraverso la vostra musica".