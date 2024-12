Il saluto al mondo dei Pinguini Tattici Nucleari: "Il pop può essere salvifico"

Ed del pop italiano i Pinguini Tattici Nucleari vengono visti da molti come la faccia pulita, in tempi in cui voler far scandalo o portare avanti valori (?) come successo, ricchezza e affermazione a ogni costo. "Il pop deve essere inclusivo. Sicuramente c'è un'educazione di fondo che deriva dalle nostre famiglie e dall'ambiente e poi come detto c'è il valore del gruppo - dicono -. Noi non siamo perfetti né particolarmente morigerati, forse rispetto a ciò che ci circonda sembriamo più bravi ragazzi di quello che siamo". Non è un caso che il gruppo sia consapevole di avere anche una fascia di ascoltatori giovanissimi e non finga di ignorare questa presenza. "Ci siamo accorti che molto nostri colleghi disconoscono il fatto di parlare ai bambini - spiega Zanotti -. Noi facciamo gli stadi ed è impossibile non pensare non ci siamo anche bambini". In quest'ottica "Piccola volpe" è un delicato tentativo di parlare al pubblico più giovane di un tema importante. "'Piccola volpe parte da una grande donna della mia vita, mia madre - dice il cantante -. Fa la maestra elementare e si lamenta sempre che l'educazione all'affettività non è fatta nel modo giusto. 'Piccola volpe' parla del consenso usando la forma della favola, pensando a un certo tipo di ascoltatore".