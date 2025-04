Impagnatiello, la difesa fa ricorso contro l'ergastolo

"Nessuna premeditazione e neppure crudeltà nei confronti della vittima", punta a far cadere queste due aggravanti la difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese.

In primo grado, l'ex barman è stato condannato all'ergastolo, ma le due legali che lo assistono hanno presentato ricorso in appello con l'obiettivo di ridurre la pena, stabilita dalla corte d'assise di Milano e farlo accedere alla giustizia riparativa.