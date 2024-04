Delitto Giulia Tramontano, medico legale: "Emorragia letale dopo 37 coltellate"

Giulia Tramontano forse colpita alle spalle

Sul corpo di Giulia Tramontano "non abbiamo riscontrato lesioni da difesa" e "l'impressione" è che la vittima sia stata colpita "alle spalle". Lo hanno detto i dottori Nicola Galante e Andrea Gentilomo, due dei medici legali che hanno svolto l'autopsia sul cadavere dell'agente immobiliare campana, uccisa dal fidanzato il 27 maggio 2023. Galante è il medico legale che la notte fra il 31 maggio e l'1 giugno 2023 effettuò il sopralluogo a Senago nel luogo del ritrovamento del cadavere, coperto da buste di plastica, trovato in un'intercapedine non lontano dalla casa dei due fidanzati in via Novella.